Economia Refis 2021 tem nova prorrogação e adesão pode ser realizada até 28 de janeiro Medida leva em consideração a pandemia e o atual e intenso período chuvoso

Com novo prazo até o próximo dia 28 de janeiro, o Governo do Tocantins prorrogou novamente o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis). Os contribuintes, em débitos com a receita estadual, podem realizar a requisição do pagamento das dívidas com as condições especiais previstas pela medida provisória n° 17 para o exercício de 2021. O...