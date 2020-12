Economia Redução no auxílio pressiona, e 2,8 milhões de brasileiros vão em busca de emprego Especialistas já vinham alertando que o corte no benefício ia pressionar o mercado de trabalho e também aumentar a taxa de desocupação, que bateu 14,1% em outubro

Os brasileiros estão voltando a procurar emprego em meio a pandemia. Desde agosto, a força de trabalho teve um aumento de 2,8 milhões de pessoas, em período que coincidiu com o corte pela metade do auxílio emergencial e a flexibilização cada vez maior das medidas restritivas no combate á Covid-19. Segundo dados da Pnad Covid divulgados nesta ...