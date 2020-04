Uma pesquisa identificou que as reclamações sobre serviços de operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura aumentaram 20,08% no Tocantins durante o período da pandemia da Covid-19. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), compilados e analisados pelo portal PodeComparar.

Conforme a pesquisa, o crescimento das reclamações em registros foi de 159 casos a mais em março do que em fevereiro de 2020. Na análise do período epidêmico, em março a plataforma registrou 321 reclamações sobre os serviços de internet fixa, o maior número na data entre os diferentes tipos de serviços de operadoras. Já a telefonia pós-paga ficou em segundo lugar, com 300 solicitações de queixas. A última do ranking é a telefonia pré-paga que obteve 142 registros.