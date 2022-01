Economia Receita paga nesta segunda-feira (31) lote residual de restituição do IRPF de janeiro Serão restituídos R$ 281,9 milhões para mais de 240 mil contribuintes

Mais de 240 mil contribuintes vão recerber nesta segunda-feira (31) o crédito bancário relativo ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do mês de janeiro de 2022. O pagamento da restituição será feito diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, a soma dos va...