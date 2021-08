Economia Receita Federal alerta para regras de Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Donos de imóveis rurais devem se atentar ao prazo que segue até setembro

Os proprietários ou titulares de imóveis rurais devem prestar contas, fazendo a sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). O prazo iniciou nesta semana e se estende até 30 de setembro. De acordo com a Receita Federal, a declaração serve para que o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel rural possa c...