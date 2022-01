Economia Receita abre nesta segunda-feira consulta para lote residual de restituições Soma dos valores restituídos é superior a R$ 281 milhões

A Receita Federal vai liberar na manhã desta segunda-feira, 24, a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina do leão nos últimos anos por inconsistências nas declarações do imposto de renda, mas que acertaram as pendências com o Fisco. As restituições serão deposi...