A Receita Federal abre a consulta ao penúltimo lote de restituições do imposto deste ano a partir das 9h desta segunda-feira (24), no site receita.fazenda.gov.br.

O dinheiro cairá na conta informada ao declarar o IR, na próxima segunda (31). O crédito bancário será feito para quase 4,5 milhões de contribuintes. Ao todo, serão pagos R$ 5,7 bilhões neste lote.

Segundo a Receita, foram contemplados 4,4 milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 19 de junho.

Além disso, serão pagos valores a 6.633 idosos acima de 80 anos, 36.155 que têm entre 60 e 79 anos, 4.308 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 17.787 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A grana da restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate, pode fazer o pedido para receber, pela internet, no "Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição", ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Se o valor não for creditado, o cidadão deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a a central de atendimento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito.

O próximo lote de restituições será pago em 30 de setembro. Será o quinto e último. Neste ano, a Receita diminui de sete para cinco os lotes de pagamentos. Se não receber a grana, o contribuinte está na malha fina.