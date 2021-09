Economia Racionamento de energia em 2022 pode zerar o PIB, diz XP O governo já trabalha com o risco de o país enfrentar um "sufoco" energético também no ano que vem

Um racionamento de energia que reduza em 10% o consumo de eletricidade por um ano poderia tirar 1,2 ponto percentual do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 2022 e zerar o crescimento do país, segundo cálculos de economistas da XP. Para o ano que vem, a XP reduziu as previsões de crescimento do PIB de 1,7% para 1,3%, pelos efeitos da política monetária mais a...