O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na sexta-feira, 15, o levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios em 2021. De acordo com o IBGE, o PIB do Tocantins totaliza R$ 51,8 bilhões e está concentrado quase 50% em sete municípios. Em relação a 2020, o estado teve um crescimento de 9,2%.

Os municípios de Palmas (19,9%), Araguaína (10,1%), Porto Nacional (7,05%), Gurupi (5,1%), Paraíso do Tocantins (2,9%), Formoso do Araguaia (2,7%) e Campos Lindos (1,9%) somam 49,6% do PIB do estado.

O IBGE aponta que Palmas (R$ 10.333.419) Araguaína (R$ 5.239.050), Porto Nacional (R$ 3.649.421), Gurupi (R$ 2.648.420) e Paraíso do Tocantins (R$ 1.513.693) estão no ranking com os maiores PIBs do estado.

O município de Lagoa da Confusão, segundo o levantamento, caiu da sexta para a oitava posição; Colinas do Tocantins, da sétima para a décima; Guaraí, da oitava para a nona; Dianópolis, da nona para a 13ª e Peixe, da décima para a 12ª. Formoso do Araguaia subiu da 16ª para a sexta colocação e Campos Lindos, da 13ª para a sétima.

Os municípios de Rio da Conceição (R$ 29.142 milhões), Oliveira de Fátima (R$ 29.469), Taipas do Tocantins (R$ 35.246), São Félix do Tocantins (36.541) e Novo Alegre (R$ 35.521), por sua vez, registraram os menores PIBs do estado.

Ainda segundo o levantamento, os cinco municípios com os maiores ganhos de participação no Produto Interno Bruto do Tocantins foram Formoso do Araguaia, com crescimento de 1,7 ponto percentual; Porto Nacional, com 1,07 ponto percentual; Campos Lindos, com 0,86 ponto percentual; Aliança do Tocantins, 0,84 ponto percentual; e Sucupira, com 0,78 ponto percentual.

Brasil

Segundo o IBGE, em 2021, 11 municípios responderam por quase 25% do PIB nacional e 16,6% da população brasileira, enquanto as 87 cidades com os maiores PIBs representavam, aproximadamente, 50% do PIB total e 36,7% da população do país.

Os municípios que responderam por cerca de ¼ do PIB em 2021 foram: São Paulo (SP), com 9,2%; Rio de Janeiro (RJ), 4,0%; Brasília (DF), 3,2%; Belo Horizonte (MG), 1,2%; Manaus (AM), 1,1%; Curitiba (PR), 1,1%; Osasco (SP), 1,0%; Maricá (RJ), 1,0%; Porto Alegre (RS), 0,9%; Guarulhos (SP), 0,9% e Fortaleza (CE), 0,8%.

Os 100 maiores PIBs municipais brasileiros, em 2021, representavam 52,2% do PIB do País. Apenas Tocantins, Amapá, Acre e Roraima não possuem nenhum município na listagem dos 100 com maiores Produto Interno Bruto, segundo o IBGE.