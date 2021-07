Economia Quase 8 mil declarações do imposto de renda no Tocantins apresentaram inconsistências Será liberada nesta sexta-feira, a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição

A Receita Federal abre nesta sexta-feira, 23, as consultas ao 3º lote de restituição do imposto de renda. De acordo com o órgão, a 1ª Região Fiscal composta pelos estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, além do Distrito Federal juntos tem ao todo 458.065 contribuintes que receberão a restituição neste próximo lote, totalizando R$ 621.346.865,75. O...