Economia Quase 4 anos após TAC, é criada comissão interna para definir concurso público da Agencia de Fomento Medida busca cumprir termo de ajuste firmado há quase quatro anos, mas ainda não há banca organizadora nem data definida para provas

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins vai realizar um concurso público para a contratação de pessoal do quadro próprio. A decisão atende um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em 2018 e aditivado em maio de 2019 com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e passou pela aprovação do Conselho de Administração no ano passado. Não há data para o concurso nem a d...