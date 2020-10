Economia Puxada por alimentos, inflação em setembro é a maior para o mês desde 2003 Preços no óleo de soja, arroz e gasolina influenciaram alta na inflação

Os preços dos combustíveis e dos alimentos voltaram a pressionar o IPCA, índice oficial de inflação no país, que fechou setembro com alta de 0,64%, acima dos 0,24% de agosto. Foi o maior índice para o mês desde 2003 (0,78%), informou nesta sexta (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 12 meses, a inflação acumula alta de 3,14%. No ano, o...