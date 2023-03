Após repercussão sobre o estacionamento rotativo no plano diretor da capital, que deve voltar a ter cobrança para uso das vagas conforme permanência dos veículos, o JTo percorreu o centro da capital para saber a opinião dos comerciantes, lojistas, ambulantes e população em geral.

A proposta da prefeitura em retornar o serviço de cobrança iniciado em 2015 e encerrado em 2020, dividiu opiniões.

O lojista Adean Silva Avelino, de 23 anos, acredita que o estacionamento rotativo é um grande erro, “assim como o que teve em 2015” e não será viável para a atual situação.

“Acho que o cliente não vai ter a tranquilidade e comodidade de parar o veículo e ir na loja escolher o que quer, se sentar e apressar o produto, testar um produto, por conta um estacionamento rotativo que não tem necessidade. Palmas já é carente de estacionamento e ainda vai fazer rotativo.

Um vendedor que não quis ter seu nome divulgado, também acredita que as vendas vão diminuir com a implantação e que os funcionários serão os maiores prejudicados.

“Quando uma pessoa entra em uma loja de roupas, ela vai sair duas ou três horas depois, quando ela chegar no estacionamento, vai ter um transtorno e vai deixar de voltar na loja. Quem perde é o comerciante, e no fim das contas, o funcionário que não vai ter cliente para atender”.

Já para Igor Lavia, de 28 anos, proprietário de uma loja de eletrônicos, o retorno do serviço pode ser positivo porque o cliente tem dificuldade para encontrar uma vaga para estacionar. Mas, para isso, é preciso rever o tempo de tolerância.

“Pode sim ser algo bom, mas não da forma que era feito antes, porque na época que teve, implantam um negócio que era legal, mas de forma atropelada; tem que ter mais tolerância”.

Uma moradora que não quis se identificar, conta que não é contra o estacionamento rotativo porque os comerciantes e demais trabalhadores estacionam deixam seus carros estacionados o dia inteiro nas vagas da avenida.

“Os comerciantes e funcionários precisam de um espaço para colocarem os carros deles, então, ele vai chegar pela manhã, estacionar o carro dele e aí vai sair apenas no período da tarde”.

Para ela, essa situação dificulta a loja de ter mais clientes. “Eu poderia ser cliente dele, de estacionar meu carro em um estacionamento público, entrar na loja dele, comprar e poder sair, mas tem dias aqui na avenida que você não consegue estacionar um carro”.

É o caso do microempreendedor individual, João Tomé, de 83 anos, que trabalha com vendas de apostilas na Avenida JK há mais de 20 anos e diz que será prejudicado no sentido de não poder mais deixar o carro estacionado o dia inteiro, pois não terá condições de pagar.

“Vai me prejudicar porque como trabalho na rua, venho com carro, com caixa e o expositor, e pra pagar fica difícil, então terei que pedir a minha esposa que está com problemas de saúde para vir me deixar todos os dias e me buscar à noite.

João Tomé acredita que não será prejudicado em relação às vendas. “O problema do pessoal não comprar, não está relacionado ao estacionamento”.

Para o empresário Elvio Quirino Pereira, proprietário de uma loja de eletrônicos na avenida JK há mais de 12 anos, diz que acha um absurdo a tentativa da prefeitura em retornar o serviço.

“Já tentou fazer isso anteriormente e não deu certo. Não tem demanda para isso, acho que a cidade ainda é muito pequena e tem os bolsões de estacionamento para que as pessoas possam parar e estacionar. É inviável do ponto de vista financeiro e econômico, vai prejudicar muito o comércio”.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL) informou que conforme as últimas movimentações da entidade sobre o assunto, houve apenas uma reunião com a Câmara de Vereadores e que não foram informados e nem receberam nenhuma notificação por parte da prefeitura.

Informações sobre a licitação

A Prefeitura de Palmas vai escolher em sessão de pregão eletrônico prevista para o dia 24 de março, às 14h, a empresa ou consórcio responsável pelos serviços, que começarão com 2,7 mil vagas e chegarão a 10.999 em dez meses.

O edital do pregão eletrônico nº 13/2023 tem como objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços e locação de equipamentos eletrônicos, software e hardware de controle de estacionamento inteligente tarifado nas vias e logradouros públicos de Palmas.

O plano de situação anexado ao processo, prevê a implantação do sistema nas quadras 103 Norte, 103 Sul, 104 Norte e 104 Sul.