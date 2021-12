Economia Proposta de reforma sindical legaliza greve de empresas Locaute hoje é proibido; grupo de especialistas do governo Bolsonaro defende liberdade ampla às entidades

Uma proposta de reforma sindical encomendada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) legaliza o locaute e limita o poder da Justiça do Trabalho. As mudanças alteram a estrutura do sindicalismo no Brasil. A ideia, de acordo com texto formulado por especialistas, é promover ampla liberdade e fortalecer a negociação, além de autorizar sindicato por empresa. Já sindicalistas fazem ...