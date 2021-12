Economia Projeto TO Mais Jovem para empregar 6 mil jovens entre 16 e 21 anos abre inscrições Iniciativa visa jovens que estejam cursando ou já tenham cursado todo o ensino fundamental, médio ou de nível técnico na rede pública de ensino, municipal ou estadual

Começam nesta quinta-feira, 40, as inscrições para o projeto TO Mais Jovem de incentivo ao primeiro emprego de jovens de 16 a 21 anos. A iniciativa visa inserir no mercado de trabalho tocantinense mais de 6 mil pessoas que estejam cursando ou já tenham cursado todo o ensino fundamental, médio ou de nível técnico na rede pública de ensino, municipal ou estadual. Conforme a Secr...