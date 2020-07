Economia Projeto que cria marco regulatório do gás será votado com urgência na Câmara dos Deputados Intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é colocar o projeto em votação dentro de duas a três semanas, o que, segundo ele, daria tempo suficiente para negociar o texto com a oposição

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) a urgência do projeto que estabelece o marco regulatório do gás e redesenha a produção, armazenamento, venda e outras atividades ligadas a esse mercado. A urgência foi aprovada por 323 votos a favor e 113 contrários. A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é colocar o projeto em votação ...