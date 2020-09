Economia Projeto online da Unitins ajuda produtor rural a entregar declaração de imposto rural Alunos de Ciências Contábeis de Augustinópolis atenderão produtores por whatsapp de 16 a 18 de setembro

Alunos do curso de Ciências Contábeis que passam por treinamento nesta terça-feira, 15, irão prestar assistência gratuita aos produtores rurais na declaração e emissão do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR). O atendimento será pelo WhatsApp (63) 99968-1606 durante os dias 16, 17 e 18 de setembro. A iniciativa tem o nome de Projeto DITR - Declaração do ...