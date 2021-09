Economia Programa Vale Gás terá R$ 9,3 milhões de orçamento, mais de R$ 850 mil acima do previsto na MP Resolução do conselho do fundo de combate à pobreza autoriza repasse para compra de botijões destinados a 28 mil famílias

O Conselho Diretor do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Tocantins – (CD FECOEP – TO) publicou na segunda-feira, 20, uma resolução que libera R$ 9.365.070,00 para financiar o Projeto “Vale-Gás”. O Diário Oficial do Estado destaca que a aprovação ocorreu na plenária do conselho do dia 15 de setembro de 2021, para a destinação de recursos financ...