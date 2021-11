Economia Programa "Mesa Farta" beneficiará com semente oito mil famílias da agricultura familiar no Tocantins Municípios podem retirar as sementes de milho, arroz e feijão a partir desta terça para distribuir para os pequenos produtores impactados com a pandemia da covid-19

Com o objetivo de beneficiar famílias da agricultura familiar com sementes, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, anunciou as diretrizes do programa Mesa Farta, que tem como objetivo apoiar pequenos produtores rurais que foram impactados com a pandemia da Covid-19. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 8, e a partir desta terça-feira, 9, as sementes podem ser r...