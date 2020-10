Economia Produção industrial se recupera em Goiás e mais 5 estados Retomada é atribuída ao retorno da atividade econômica após afrouxamento das medidas restritivas

A flexibilização do isolamento social fez com que seis estados do Brasil já conseguissem recuperar a produção industrial e retornarem ao patamar pré-pandemia, informou nesta quinta-feira (8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Amazonas, Pará, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco já estão acima do nível apresentado em fevereiro, antes da Cov...