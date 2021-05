Economia Produção industrial cai 2,4% em março com piora da pandemia, aponta IBGE Baixa é mais um sinal de perda de fôlego da atividade econômica na largada deste ano

Com o agravamento da pandemia, a produção industrial caiu 2,4% em março na comparação com fevereiro, apontam dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foi a segunda redução consecutiva do resultado do setor. A baixa é mais um sinal de perda de fôlego da atividade econômica na largada deste ano. Em fevere...