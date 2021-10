Economia Produção industrial cai 0,7% em agosto e fica 2,9% abaixo do patamar pré-pandemia O IBGE informou que, na comparação com agosto de 2020, a produção industrial também recuou 0,7%

A produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto, na comparação com julho. Foi a terceira baixa consecutiva, mostram dados divulgados nesta terça-feira (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o resultado, a indústria fica 2,9% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro do ano passado. Também está em nível 19,1% inferior ao record...