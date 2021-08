Economia Produção de sorgo deve aumentar em 48 % no Tocantins Principais municípios cultivadores são Campos Lindos, Gurupi e Porto Nacional

A produção de sorgo no Tocantins vem se destacando de forma significativa. Nesta época do ano, a colheita já com 85% do grão, aponta um crescimento em relação à safra anterior. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que a safra 2019/20 produziu 72,2 mil toneladas, saltando para 106,7 mil toneladas na safra 2020/21, um aumento de 48%. A área d...