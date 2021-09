Economia Produção de motocicletas obtém crescimento de 30,2% em agosto Mais de 123 mil unidades foram produzidas durante o mês

A produção de motocicletas no PIM (Polo Industrial de Manaus) chegou a 123.722 unidades em agosto, o que representa 30,2% a mais do que em julho, quando foram produzidas 95.025 unidades. O número é também 25,8% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado (98.358 unidades). Esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando atrás apenas de março, quando saíram...