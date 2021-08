Economia Produção de mandioca cresce no Tocantins e potencial da raiz pode ser vista na alimentação Atualmente o estado possui 15 mil hectares de área plantada e uma produção de 240 mil toneladas

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção da mandioca vem crescendo no Tocantins. Hoje são 15 mil hectares de área plantada, uma produção de aproximadamente 240 mil toneladas e produtividade média de mais de 16 mil quilos por hectare. A mandioca, além do seu valor nutricional, é conhecida pela sua resistência e por ...