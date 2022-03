Economia Produção de feijão-caupi no Tocantins pode aumentar em 456, 6% com estimativa de 37,11 mil toneladas Popularmente conhecido como feijão-de-corda ou fradinho, é considerado hoje uma das principais bases de cultivo e geração de renda no estado, principalmente na agricultura familiar

A produção de feijão-caupi é uma das culturas em potencial de expansão no mercado tocantinense. A expectativa do 5° levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é um crescimento de 456,6% na produção do feijão-caupi no Tocantins, nesta primeira safra 2021/2022. Na safra 2020/2021, o cultivo do feijão chegou a 6,66 mil toneladas, saltan...