Procon Tocantins volta com atendimento presencial por agendamento

O atendimento presencial ao público retorna com o agendamento a partir desta segunda-feira, 20, no Procon Tocantins. O atendimento deve ser agendado com antecedência no Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) e será das 8h20 às 17h20, para evitar aglomerações e a proliferação da Covid-19. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório por consumidores e servidores e no t...