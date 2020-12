Economia Procon repassa dicas e esclarece dúvidas sobre troca de produtos comprados na Black Friday Estabelecimentos devem trocar produtos com defeitos em outros casos dependerá da política dos comércios

Com o fim dos descontos oferecidos na Black Friday, o Procon Tocantins esclarece dúvidas sobre os direitos e deveres para a troca de produtos comprados no período promocional. O órgão lembra que os comércios não são obrigados a trocar mercadorias, exceto em casos específicos como produtos com defeito. Segundo o Procon, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ...