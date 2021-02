Economia Procon realiza pesquisa de preço do gás de cozinha; Araguaína tem maior valor Nesta cidade o botijão custar até R$110,00, e em segundo lugar Guaraí, a R$105,00; a análise foi realizada em Palmas, Araguaína, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Gurupi, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis

O Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) Tocantins orienta a importância de pesquisar por preços mais baixos na hora trocar o gás de cozinha. E para auxiliar o consumidor, o órgão realizou entre os dias 2 e 4 deste mês, uma pesquisa de preço do gás de cozinha em dez cidades do Estado. Os preços pesquisados revelam que os maiores valores foram encontrados em Aragua...