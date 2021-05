Economia Procon preços com variação de 127% em presentes das mães; Metrologia orienta para compras do almoço Em Palmas, o Procon visitou cinco estabelecimentos e pesquisou valores de cestas de café da manhã, buquês de rosas e caixas de chocolates; Metrologia Estadual lembra que consumidor deve estar atento ao peso informado na etiqueta da embalagem dos produtos pré-medidos como carnes, frutas e bebidas

Com a chegada do Dia das Mães, o Procon Municipal de Palmas divulgou uma pesquisa dos preços dos presentes das mães e a Metrologia Estadual repassou algumas orientações para a compra de produtos do tradicional almoço da data. Os órgãos fiscalizatórios visam auxiliar o consumidor a evitar serem lesados ou terem dificuldades nas compras. O Dia das Mães é comemorado n...