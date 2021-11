Economia Procon orienta consumidores para evitar publicidade enganosa na Black Friday e monitora 124 empresas Órgão voltará aos locais em oito cidades para verificar as promoções e valores no próximo dia 26

Com o foco no Black Friday, o Procon Tocantins realizou um monitoramento de 1.406 produtos em 124 empresas de oito cidades tocantinenses. A iniciativa visa evitar assegurar que o consumidor não seja vítima de propaganda enganosa e a inspeção ocorreu entre a última quinta-feira, 4, e essa segunda-feira, 8, nas cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Tocantinópolis, A...