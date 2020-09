Economia Procon notifica três empresas de estacionamento por cobrança de multa após perda do ticket Ação ocorreu após denúncias de consumidores, já que a prática da cobrança é considerada A abusiva e infringe o Código de Defesa do Consumidor

Após denúncias de consumidores, o Procon Tocantins realizou uma fiscalização e notificou três empresas por cobrarem multa pela perda do ticket de estacionamento em Palmas. As ações ocorreram nesta terça-feira, 22, e o órgão solicitou aos estabelecimentos a suspensão imediata da cobrança, além de retirar as informações sobre as multas das placas de preços. Em caso d...