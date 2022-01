Economia Procon mostra variação de até 341% em preço de material escolar; "salário é pouco”, diz atendente Levantamento ocorreu em cinco estabelecimentos comerciais da Capital nesta semana. Durante a busca por itens da sua lista para a volta às aulas, Larissa Adiran, de 21 anos, reclamou do aumento dos preços

Com a volta das aulas marcadas para o final de janeiro e começo de fevereiro, muitos pais e alunos saem para as compras de materiais escolares. Esse foi o caso da atendente Larissa Adiran da Silva, de 21 anos, que reclamou do aumento dos preços dos itens nesta quarta-feira, 12. “Está tudo muito caro. O salário é pouco e as coisas são muito caras, relata. A estrat...