Redação Jornal do Tocantins

Uma pesquisa feita pelo Procon Municipal de Palmas apontou que os produtos que compõem a cesta básica são vendidos na capital com variação de preço de até 107%. De acordo com o órgão, foram visitados dez estabelecimentos na terça-feira, 21, e coletados os preços de 18 itens.

Os produtos que apresentaram maior variação foram o macarrão espaguete de 500g, que apresentou uma diferença de 107%, papel higiênico com quatro unidades, diferença de 100%, pão de forma de 420 gramas com 80%, e o feijão de um quilo com 76%.

Entre os produtos pesquisados que apresentaram menor diferença estão a caixa de ovo branco com 12 unidades, com variação de 25%, café moído de 250 gramas, também com 25%, óleo de 900 ml, 31%, açúcar de dois quilos, 38% e leite integral de um litro, 40%.

O secretário-executivo do Procon Municipal de Palmas, Cristian Sendic Sudbrack, disse por meio da assessoria que o consumidor deve estar atento aos preços praticados e também deve prestar atenção no o prazo de validade, a composição e peso líquido dos itens.

Serviço

Para o caso de reclamações ou denúncias, o órgão orienta o consumidor para entrar em contato por meio do WhatsApp denúncias (63) 99282-9640, ou ainda pelos seguintes números: unidade JK: (63) 3212-7771 e unidade Taquaralto: (63) 3212-7656.

Ou ainda se dirigir a uma das unidades do Procon Municipal localizadas na Avenida JK (no mesmo prédio em que funciona o Resolve Palmas), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e no Resolve Palmas em Taquaralto, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas.