Economia Procon de Palmas pesquisa preços de itens da ceia e Estado repassa dicas para a compra de presentes Município pesquisou 22 produtos em sete estabelecimentos da Capital e Estado também fez pesquisa com 48 itens em oito locais; Procon Tocantins ressalta que o ideal é que o consumidor decida o que vai comprar antes de ir às compras

Uma pesquisa realizada com itens da ceia de Natal comparou preços de 22 produtos em sete estabelecimentos comerciais de diferentes regiões da Capital. A pesquisa do Procon Municipal de Palmas realizada na semana passada trouxe os valores praticados com o intuito de facilitar a vida do consumidor. Na última semana, o Procon Tocantins também realizou um levantamento sobre p...