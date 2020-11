Economia Procon autua comércio por publicidade enganosa ao observar aumento de preço na Black Friday Dois celulares tiveram aumento considerável nos valores, sendo um com reajuste de R$ 1 mil, sendo considerado aumento abusivo

O Procon Tocantins autuou um hipermercado por propaganda enganosa durante as fiscalizações da Black Friday na Capital. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 26, quando o órgão de defesa do consumidor identificou dois produtos monitorados com aumento abusivo no preço. Conforme o Procon, um aparelho celular que antes da Black Friday estava sendo vendido por R$ 3.9...