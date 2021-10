Economia Procon ameaça multar WhatsApp em até R$ 10,7 mi e diz que só 'terremoto' a absolveria por apagão No Brasil, o aplicativo de mensagens ficou fora do ar por mais de sete horas

O Procon-SP notificará o WhatsApp, que pertence ao Facebook, por causa do apagão global ocorrido na segunda-feira (4). No Brasil, o aplicativo de mensagens ficou fora do ar por mais de sete horas. O órgão afirma que muitas pessoas sofreram prejuízos em razão da prestação deficiente de serviço e que apenas um "evento muito forte", como um terremoto, poderia isenta...