Economia Principal feira pecuária do país, Expozebu desiste de receber público devido ao avanço da Covid-19 Num comunicado sobre a mudança no formato, a associação cita como motivos a nova variante da Covid, a multiplicação dos casos, a superlotação dos hospitais, o agravamento da pandemia e a "limitação aos nossos sonhos e projetos"

O avanço da pandemia da Covid-19 em todo o país fez com que a ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) desistisse de tentar realizar a Expozebu deste ano em formato híbrido, com presença restrita de público e ações digitais. Agora, a feira será somente virtual. A decisão, que fará com que o principal evento da pecuária nacional não seja realizado presen...