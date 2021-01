Economia Primeiro sorteio de 2021 do Nota Quente ocorre neste sábado Programa objetivo incentiva os consumidores a exigirem a Nota Fiscal de Serviços (NFSe) para participar do sorteio

Com o prêmio principal de R$ 10 mil, seguido de R$ 1.000,35, para o segundo lugar, R$ 600,21, terceiro colocado, R$ 400,14, 4ª prêmio e R$ 200,07 para o quinto, totalizando R$ 12.200,77, o Programa Nota Quente Palmense realiza neste sábado, 16, o primeiro sorteio do ano. De acordo com a Prefeitura de Palmas, os cupons relativos a esse sorteio foram convertidos até o ...