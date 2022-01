Economia Primeiro caso de mormo de 2022 é confirmado em Buriti do Tocantins Adapec suspendeu aglomerações de equídeos no município e manteve a mesma medida em Filadélfia, Nova Olinda, Marianópolis e Araguaína, bem como restrições nas regiões limítrofes

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) registrou o primeiro caso de mormo deste ano, em Buriti do Tocantins, no extremo norte do estado. A doença infectocontagiosa acomete asininos, equinos e muares. Para proteger a sanidade do plantel equídeo, o orgão publicou uma Portaria (nº 026), que suspende eventos equestres e aglomerações da espécie e mantém a mesma medida e...