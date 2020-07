Economia Pressionado, Mourão admite atraso no combate ao desmatamento na Amazônia Em apenas um mês, foram derrubados na Amazônia o equivalente à área da cidade de Belém (Pará)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu mais uma vez erro do governo no combate ao desmatamento na Amazônia. Nesta sexta-feira, 10, Mourão fez uma nova rodada de conversa com empresários após aumentar a pressão de investidores estrangeiros sobre o Brasil na questão ambiental. O desmatamento da Amazônia manteve o ritmo de alta no mês de junho, send...