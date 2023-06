Economia Preso agricultor suspeito de estelionatos milionários na compra e venda de tratores Willian Jonathan Trevizan, 40, preso por ordem do juiz de Miranorte, é alvo de pelo menos nove inquéritos ou ações que totalizam R$ 2,6 milhões em bens comprados sem pagamento

A Polícia Civil do Tocantins pediu e o juiz Ricardo Gagliardi decretou, no dia 21, a prisão de um homem que se apresenta como agricultor, identificado como Willian Jonathan Trevizan, de 40 anos, de Ourizona (PR), alvo de, pelo menos, nove inquéritos e ações judiciais conhecidas no Tocantins, com a acusação de praticar estelionato contra pecuaristas e vendedores n...