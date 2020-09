Economia Presidente do INSS pede paciência aos segurados Anúncio da retomada dos atendimentos do instituto em todo o país a partir desta segunda levou centenas de segurados às agências da Previdência e muitos não conseguiram ser atendidos

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Leonardo Rolim, pediu nesta segunda-feira (14) paciência aos segurados que foram até as agências e não conseguiram atendimento. "As pessoas precisam ter um pouco de paciência", disse, em entrevista à Globo News. O anúncio da retomada dos atendimentos do instituto em todo o país a partir desta segunda levou ...