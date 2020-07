Economia Presidente do BC diz que pagamento por WhatsApp pode voltar se houver concorrência Segundo Roberto Campos Neto, a autoridade monetária só suspendeu a ferramenta para que possa ser regulada de maneira que o BC considera adequada

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira (2), que o serviço de pagamentos via WhatsApp não está proibido de operar no Brasil. Segundo o executivo, a autoridade monetária só suspendeu a ferramenta para que possa ser regulada de maneira que o BC considera adequada. “Em nenhum momento o BC proibiu o WhatsApp de funcionar. O que ...