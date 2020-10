Economia Presidente da Samsung morre aos 78 anos Lee Kun-hee transformou o comércio de macarrão de seu pai no maior conglomerado da Coreia do Sul

O presidente do grupo sul-coerano Samsung, Lee Kun-hee, morreu aos 78 anos neste sábado (24), segundo informações divulgadas pela empresa. Ele estava com a família, incluindo o filho Jay Y. Lee, vice-presidente da Samsung Eletronics. Lee ajudou no crescimento do comércio de macarrão de seu pai, Lee Byung-chull, transformando-o no maior conglomerado da Coreia do Sul...