Economia Presidente da Eletrobras renuncia ao cargo, informa a companhia Wilson Ferreira Junior alegou motivos pessoais e fará transição até 5 de março

O presidente da Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S/A), Wilson Ferreira Junior, renunciou ao cargo por motivos pessoais, segundo comunicado da companhia divulgado aos acionistas e ao mercado na noite deste domingo (24). De acordo com o comunicado, ele ficará no cargo até o dia 5 de março, o que possibilitará a transição para o sucessor. O nome do pró...