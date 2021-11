Economia Presidente da Caixa prevê forte queda na rentabilidade do banco Pedro Guimarães diz que espera algo próximo a 12%

Nos resultados do terceiro trimestre de 2021 divulgados nesta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal reportou que conseguiu atingir uma rentabilidade média em relação ao seu patrimônio (ROE) de 19,2%, em linha com o nível observado entre os pares privados. Presidente do banco estatal, Pedro Guimarães prevê que esse indicador --que mede o quão rentável é a op...