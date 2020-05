Economia Presidente da Caixa anuncia que nova parcela do auxílio emergencial começa a partir de segunda (18) O calendário de pagamento será detalhado entrevista à imprensa nesta sexta-feira (15), às 15 horas, no Palácio do Planalto

A Caixa Econômica Federal começará a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira (18). A informação é do presidente do banco, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. O calendário de pagamento será detalhado entrevista à imprensa nesta sexta-feira (15), às 15 horas, no Palácio do Planalto. “Nós começa...