Após anunciar a reabertura para turismo do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) para o próximo domingo, 19, o Governo do Tocantins decidiu adiar a medida, por tempo indeterminado. A medida anunciada pelo Governo do Estado ocorreu com base na manifestação contrária à reabertura do local dos prefeitos de Ponte Alta, Mateiros e São Félix, que compõe a região do Jalapão.

Em vídeo, divulgado nesta segunda-feira, 13, o secretário Estado da Saúde, Edgar Tollini, e o secretário da Indústria, Comércio e Serviços e presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, noticiaram a medida.

No vídeo, Lyra afirma que todos os protocolos de segurança enviados ao governo para permitir a reabertura do turismo estavam adequados, mas os gestores municipais decidiram não modificar os decretos municipais de combate à Covid-19. “Os prefeitos da região do Jalapão: Mateiros, São Félix e Ponte Alta não irão suspender os seus decretos para acompanhar o decreto de abertura do parque, do Governo do Estado, a partir do dia 19 de julho”, disse.

Conforme o representante da Adetuc, o Governo do Tocantins somente voltará a tratar o assunto da reabertura do PEJ para turistas quando “os quadros da Covid-19 apontarem para uma maior segurança com protocolos adequados”.

Municípios

Os municípios de Mateiros, São Félix e Ponte Alta também publicaram uma nota oficial também nesta segunda-feira, 13, informando que não poderiam reabrir os perímetros urbanos dos municípios porque a maioria da população é idosa e pertencente ao grupo de risco da Covid-19. Além disso, as cidades não possuem leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) ou ambiente hospitalar adequado para tratamento desses pacientes.

Outra questão elencada pelos gestores é que não existem rodovias pavimentadas ou em boas condições para um socorro rápido e adequado dos infectados pelo vírus e, a própria população, se manifestou contrária à abertura. A nota informa que os municípios colocam a possibilidade de uma volta em agosto, caso não haja agravamento da contaminação.

Turismo

Conforme o Governo do Tocantins, ainda em março, no início da pandemia, o governador Mauro Carlesse editou um decreto no qual suspendeu por tempo indeterminado as visitas aos parques estaduais do Jalapão, Cantão e de Lajeado, além do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, administrados pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

A reabertura do Parque Estadual do Jalapão estava em discussão com os municípios da região e o trade turístico e, para a volta das atividades, uma série de protocolos de segurança que deveriam ser obedecidos, instalação de barreiras sanitárias e o treinamento dos profissionais ligados ao setor sobre os protocolos necessários. Esse treinamento iniciaria essa semana no Jalapão e depois seguiria para os outros Parques Estaduais, segundo a Adetuc.