Economia Prefeitura de Palmas diz que não irá prorrogar prazo para pagamento do IPTU 2021 Pagamento à vista com desconto ou das cinco primeiras parcelas pode ser feito até esta quinta-feira, 15

Termina nesta quinta-feira, 15, o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) IPTU 2021 de Palmas com desconto de 10% para pagamento à vista e das cinco primeiras parcelas aos que optaram pelo parcelamento, que ainda pode ser solicitada. Segundo a gestão, não haverá mais prorrogação para pagamento do imposto, como ocorre desde o mês de mar...